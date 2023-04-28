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Міністр оборони Німеччини назвав терміни постачання Україні 80 танків Leopard 1

28 квітня 2023, 13:42
Міністр оборони Німеччини назвав терміни постачання Україні 80 танків Leopard 1
джерело warfor
Танки надійдуть влітку.

Німеччина передасть Україні 80 основних бойових танків Leopard 1 у середині 2023 року.

Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив в  інтерв'ю La Vanguardia.
За його словами, Німеччина "дотримала свого слова" й у березні передала Україні 18 сучасних Leopard 2 A6 і 40 бойових машин піхоти Marder, а також інші пакети допомоги, зокрема необхідні запчастини й боєприпаси.

"А постачання основних бойових танків Leopard 1 A5 тільки почали. Це результат ініціативи інших країн спільно з Німеччиною. Крім того, лише цього тижня розпочали підготовку понад 100 українських військових на Leopard 1. Постачання до 80 основних бойових танків Leopard 1 почнуть у середині року", – сказав Пісторіус.

Він також зазначив, що на останньому засіданні контактної групи з допомоги Україні у форматі "Рамштайн" "підготовлено ґрунт" для створення центру технічного обслуговування парку Leopard 2 у Польщі.
 

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