Міністр оборони Німеччини підписав указ про реформу в Бундесвері

Суть реформи, яка тепер закріплена в указі, полягає у спрощенні раніше розрізненої системи командування.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписав "Оснабрюкський указ". Ним передбачено реорганізацію командування Бундесвером.

ПРо це пише Spiegel.

Документ знаменує собою "чергову віху на шляху до перелому", який канцлер Олаф Шольц проголосив після російського вторгнення в Україну. Для Пісторіуса, який обіймає свою посаду всього 15 місяців, це дорожня карта того, як радикально він хоче змінити Бундесвер.

Мета чітко визначена у вступі до документа: Німеччина має стати "основою стримування і колективної оборони в Європі". Для цього необхідно терміново адаптувати структуру Бундесверу.

Досі Бундесвер був орієнтований в основному на невеликі вузькоспеціалізовані закордонні місії, наприклад, в Афганістані. Тепер же необхідно повністю зосередитися на національній і союзній обороні. Мета – "забезпечити оптимальне оснащення бундесверу для надзвичайних ситуацій, для оборони, для війни".

В Оснабрюку Пісторіус підкреслив терміновість питання – часу на реорганізацію не так багато.

"Якщо ми хочемо бути в змозі протистояти цій загрозі, то ми повинні бути в змозі вести війну, яку нам нав'яжуть. Здатність вести війну означає ніщо інше, як здатність вести війну так, щоб її не довелося вести", – сказав він.

Суть реформи, яка тепер закріплена в указі, полягає у спрощенні раніше розрізненої системи командування. У майбутньому об'єднане оперативне командування керуватиме всіма місіями військ, як усередині країни, так і за кордоном.