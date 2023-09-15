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Міністр оборони Німеччини розкрив терміни ухвалення рішення щодо Taurus для України

15 вересня 2023, 16:59
Міністр оборони Німеччини розкрив терміни ухвалення рішення щодо Taurus для України
За його словами, для ухвалення рішення може знадобитися кілька тижнів.

Німеччина може ухвалити рішення щодо передавання українським збройним силам крилатих ракет Taurus протягом одного-двох тижнів.

Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус на першій "Вестфальській мирній конференції", повідомляє Tagesschau.

"Якщо мине тиждень або два, поки рішення буде прийнято, то так і буде", - сказав він очільник Міноборони ФРН.

З його слів, це не означає жодних вагань з боку федерального уряду.

"Федеративна Республіка Німеччина повинна бути обачною, навіть якщо це важко зрозуміти нашим українським друзям. Німеччина повинна зважувати наслідки кожного свого кроку", -  наголосив Пісторіус

Німецький політик зауважує, що крилаті ракети досягають більшої дальності, ніж будь-яка інша зброя, що постачалася до цього часу. Крім того, таке озброєння є дуже складним промисловим продуктом: "Ми не говоримо про програмування кавомашини".

 

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