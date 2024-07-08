Міністр оборони Німеччини скаржиться на невеликі витрати на військові потреби – FT

Критика Бориса Пісторіуса пролунала напередодні саміту НАТО у Вашингтоні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував свій уряд за те, що він схвалив менш ніж п'яту частину збільшення бюджету, яке, за його словами, необхідне німецьким військовим, виступивши з різкою заявою напередодні саміту НАТО у Вашингтоні. Після місяців напружених переговорів тристороння коаліція канцлера Олафа Шольца минулого тижня погодила обмежений бюджет, який, як зазначає Пісторіус, не відповідає цілям країни щодо збільшення інвестицій у збройні сили.

Про це пише Financial Times.

"Я отримав набагато менше, ніж просив. Це мене засмучує, тому що це означає, що я не можу ініціювати певні речі з тією швидкістю, якої вимагає рівень загрози", — сказав Пісторіус, виступаючи сьогодні з Аляски, де він відвідував німецькі війська напередодні триденного саміту НАТО у Вашингтоні.

Військові бюджети країн-членів Альянсу будуть головним питанням порядку денного, коли вони зберуться на святкування 75-ї річниці його заснування 9 липня, й знову постане питання, чи роблять європейські союзники достатньо для ефективного стримування майбутньої російської агресії.

"У розмовах із союзниками вони вважають 2,19% ВВП [поточний рівень видатків Німеччини] значним досягненням. І вони також визнають, чого ми досягли завдяки тому, що відтепер витрачатимемо 2% ВВП", — зазначив один дипломат.

Але Пісторіус повідомив, що ці суми все ще недостатні. Спеціальний фонд закінчується у 2027 році, а це означає, що регулярний оборонний бюджет також має значно зрости.

Згідно з урядовим бюджетом, узгодженим 5 липня, витрати на оборону зростуть лише на 1,2 млрд євро до 53,2 млрд євро наступного року. Пісторіус вимагав збільшення на понад 6 млрд євро.