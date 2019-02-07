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Міністр оборони Німеччини стала новим претендентом на посаду голови Єврокомісії

Крістін Лагард розглядають на посаду голови ЄЦБ
Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн стала новим претендентом на посаду голови Європейської комісії.
Міністр оборони Німеччини стала новим претендентом на посаду голови Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG

Згідно з цим планом, посаду голови Європейського центробанку отримає нинішня президент Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, самого Туска замінить прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель, а віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович стане високим представником ЄС із закордонних справ замість Федеріки Могеріні, повідомляє LB.ua.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи на своєму засіданні 25 червня підтримала резолюцію, яка змінює правила ПАРЄ і ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії.

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02 07 2019 15:48
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