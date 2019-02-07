ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн стала новим претендентом на посаду голови Європейської комісії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міністр оборони Німеччини стала новим претендентом на посаду голови Єврокомісії
Крістін Лагард розглядають на посаду голови ЄЦБ
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Згідно з цим планом, посаду голови Європейського центробанку отримає нинішня президент Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, самого Туска замінить прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель, а віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович стане високим представником ЄС із закордонних справ замість Федеріки Могеріні, повідомляє LB.ua.
Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи на своєму засіданні 25 червня підтримала резолюцію, яка змінює правила ПАРЄ і ускладнює процедуру застосування санкцій, зокрема щодо Росії.
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02 07 2019 15:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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