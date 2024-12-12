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Міністр оборони Німеччини закликав приділяти більше уваги Сирії, де позбулися Асада

12 грудня 2024, 11:55
Міністр оборони Німеччини закликав приділяти більше уваги Сирії, де позбулися Асада
На його думку, Берлін має надіслати сигнал усім залученим сторонам, включно з Туреччиною, що Німеччина зацікавлена у стабільності в регіоні
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що його країна має ближчим часом приділяти Сирії набагато більшу увагу, ніж це було раніше, задля більших шансів на стабільність у регіоні.
 
Про це повідомляє Tagesspiegel.
 
Пісторіус вважає, що Німеччина після повалення режиму Башара аль-Асада має бути більш активно залучена у Сирії та не зводити свою роль до зовнішнього спостерігача.
 
На його думку, Берлін має надіслати сигнал усім залученим сторонам, включно з Туреччиною, що Німеччина зацікавлена у стабільності в регіоні і готова докладати зусиль для цього.
 
"Це було однією з наших помилок 12-15 років тому, коли практично ніхто у Європі не звертав особливої уваги на події у Сирії і фактично "залишив поле" для путіна", – зазначив Пісторіус.
 
Він закликав встановлювати контакти з повстанцями угруповання Хаят Тахрір аль-Шам, які повалили режим, та наголосив, що обіцяники групи мають супроводжуватися відповідними діями.
 
"Ми маємо дати їм шанс зробити те, що зараз важливо робити, і водночас бути готовими робити свої внески разом з іншими європейськими партнерами. Мова про те, щоб стабілізувати ситуацію у регіоні в інтересах безпеки, та не допустити нового посилення ІДІЛ", – сказав Борис Пісторіус. 
 
Також він зазначив, що поточні події в Сирії продемонстрували ненадійність "стратегічного партнерства" з росією для тих, хто розраховує на Кремль як свого союзника.
СиріяНімечинавійна в Сирії

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