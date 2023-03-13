Міністр оборони Німеччини звільнить топгенерала, який сумнівався в потенціалі ЗСУ — Bild

Генеральний інспектор – найвища посада у Збройних силах Німеччини.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відправить у відставку генерального інспектора Бундесвера Ебергарда Цорна, який обіймає цю посаду з 2018 року.

Про це повідомляє таблоїд Bild із посиланням на джерела в урядових колах.

За даними Bild, посаду Цорна обійме генерал-майор Карстен Брейєр. У листопаді 2021-го — травні 2022 року він керував урядовою комісією з реагування на пандемію COVID-19.