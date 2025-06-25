Міністр оборони Норвегії оцінив шанси путіна напасти на країни НАТО
25 червня 2025, 15:33
Фото: Главком
За словами політика, путін буде тестувати НАТО
російський диктатор путін спробує напасти на країни НАТО.
Про це сказав міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік в інтерв'ю "Телеграф".
"НАТО значно, значно, значно сильніше за путіна. Він має ядерні спроможності, але в нього немає багатодоменності, яку має НАТО, і немає потужностей п’ятого покоління, які має Альянс. Ви ж бачили нещодавно в Ірані, на що здатні технології п’ятого покоління. не побачать, як наближаються F-35 чи бомбардувальники. Вони для них невидимі. Тож як у повітрі, так і в багатодоменному вимірі ми значно сильніші", - запевнив політик.
Водночас, як підкреслив Сандвік, путін спробує це зробити і це буде "тактика салямі".
"Він буде нас тестувати - через гібридні методи, через атаки в кіберпросторі, як це вже відбувається зараз. Він буде загрожувати підводній інфраструктурі. Це буде виклик, бо все це - нижче порогу війни. І це робиться для того, щоб нас роз’єднати, зробити слабшими у різний спосіб. Думаю, ми маємо дуже уважно стежити за енергетичним сектором, тому що путін - експерт з енергетики. Він знає все про енергетичні ринки, особливо про нафту й газ", - попередив міністр.
За його словами, НАТО залежить від цього значно більше, ніж це усвідомлює, тому путін буде намагатися маніпулювати енергетичними системами.
"Я думаю, це останній рубіж перед прямою війною або спробою випробувати нас, атакувавши й поставивши під сумнів Статтю 5 НАТО. Єдиний спосіб цьому запобігти - це стримування. Саме тому так важливо досягти 5% - і для того, щоб зміцнити стійкість наших громадянських суспільств, і щоб продемонструвати військову спроможність, і щоб показати: якщо він спробує кинути нам військовий виклик, ми відповімо всіма засобами", - підкреслив Сандвік.