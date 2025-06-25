Міністр оборони Норвегії оцінив шанси путіна напасти на країни НАТО

За словами політика, путін буде тестувати НАТО

російський диктатор путін спробує напасти на країни НАТО.

Про це сказав міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік в інтерв'ю "Телеграф".

"НАТО значно, значно, значно сильніше за путіна. Він має ядерні спроможності, але в нього немає багатодоменності, яку має НАТО, і немає потужностей п’ятого покоління, які має Альянс. Ви ж бачили нещодавно в Ірані, на що здатні технології п’ятого покоління. не побачать, як наближаються F-35 чи бомбардувальники. Вони для них невидимі. Тож як у повітрі, так і в багатодоменному вимірі ми значно сильніші", - запевнив політик.

Водночас, як підкреслив Сандвік, путін спробує це зробити і це буде "тактика салямі".