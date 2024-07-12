Міністр оборони озвучив результати саміту НАТО для України

Зокрема, десяток країн оголосили про пакети військової підтримки.

Україна отримала п'ять новітніх батарей ППО, зокрема, чотири батареї Patriot та батарею Samp/T від США, Німеччини, Румунії, Нідерландів та Італії. Додатково США, Канада, Норвегія, Іспанія, Великобританія та інші союзники нададуть десятки тактичних систем ППО: NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та Gepard.

Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров.

Він озвучив результати саміту НАТО для нашої держави і перелічив конкретні домовленості із партнерами.