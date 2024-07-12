Міністр оборони озвучив результати саміту НАТО для України
12 липня 2024, 21:33
Фото: EPA/UPG
Зокрема, десяток країн оголосили про пакети військової підтримки.
Україна отримала п'ять новітніх батарей ППО, зокрема, чотири батареї Patriot та батарею Samp/T від США, Німеччини, Румунії, Нідерландів та Італії. Додатково США, Канада, Норвегія, Іспанія, Великобританія та інші союзники нададуть десятки тактичних систем ППО: NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та Gepard.
Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров.
Він озвучив результати саміту НАТО для нашої держави і перелічив конкретні домовленості із партнерами.
Щодо військової допомоги, то десяток країн оголосили про пакети військової підтримки:
Щодо військової допомоги, то десяток країн оголосили про пакети військової підтримки:
- США виділили пакет допомоги на 225 мільйонів доларів, який включає систему Patriot, ракети для неї, ракети для NASAMS, артилерійські боєприпаси та протитанкові ракети.
- Норвегія надасть запчастини для гелікоптерів Sea King, 6 літаків F-16 та 1 мільярд норвезьких крон (93 мільйони доларів) для фінансування систем ППО.
- Канада оголосила про новий пакет допомоги на 500 мільйонів канадських доларів (366 мільйонів доларів).
- Австралія надала найбільший пакет військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення вартістю 250 мільйонів австралійських доларів (169 мільйонів доларів).
- Нідерланди виділили 300 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16.
- Данія профінансувала виробництво 18 артилерійських систем Богдана, ставши першою країною НАТО, яка напряму фінансує українське виробництво зброї та боєприпасів.
- Литва надала антидронові системи та патрони 5.56x45. Загальна вартість допомоги від Литви з початку російського вторгнення становить 1 мільярд євро.
- Велика Британія планує виділяти 3 мільярди фунтів стерлінгів щорічно на військову підтримку України до 2030/31 років.
- Нова Зеландія оголосила про новий пакет військової допомоги вартістю 6 мільйонів новозеландських доларів (3,68 мільйона доларів).
- Німеччина передала новий пакет військової допомоги, який включає систему ППО Patriot, перехоплювачі, артилерійські снаряди, дрони, військово-інженерні машини та інше обладнання.