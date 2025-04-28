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Міністр оборони Пакистану заявив про неминуче військове вторгнення Індії

28 квітня 2025, 19:33
Міністр оборони Пакистану заявив про неминуче військове вторгнення Індії
Фото: DW
Після атаки в Кашмірі Індія ідентифікувала двох підозрюваних бойовиків як пакистанців

Міністр оборони Пакистану заявив, що військове вторгнення з боку сусідньої Індії є неминучим після смертоносної атаки бойовиків на туристів у Кашмірі минулого тижня, оскільки напруженість між двома ядерними державами зростає.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Асифа, вторгнення Нью-Делі в Пакистан неминуче після відкриття вогню по туристах у Пахалгамі, через що загинули 26 людей. Індія звинувачує Пакистан у підтримці бойовиків у Кашмірі – регіоні, на який претендують обидві країни і через який вони вже вели дві війни.
 
"Ми зміцнили наші сили, оскільки це вже щось неминуче. У такій ситуації довелося приймати стратегічні рішення, і ці рішення вже прийняті", – заявив міністр оборони Хаваджа Мухаммад Асиф.
 
Асиф зазначив, що риторика Індії загострюється, і пакистанські військові повідомили уряду про можливість індійської атаки. Він не розкрив подальших деталей щодо своїх причин вважати, що вторгнення неминуче.
 
Після атаки в Кашмірі Індія ідентифікувала двох підозрюваних бойовиків як пакистанців. Ісламабад заперечив будь-яку причетність і закликав до неупередженого розслідування.
 
Асиф також заявив, що Пакистан перебуває у стані підвищеної готовності і використає свій ядерний арсенал лише у випадку "прямої загрози нашому існуванню".
 
ПакистанІндіявійна в Україні

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