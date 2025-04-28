Міністр оборони Пакистану заявив про неминуче військове вторгнення Індії

Після атаки в Кашмірі Індія ідентифікувала двох підозрюваних бойовиків як пакистанців

Міністр оборони Пакистану заявив, що військове вторгнення з боку сусідньої Індії є неминучим після смертоносної атаки бойовиків на туристів у Кашмірі минулого тижня, оскільки напруженість між двома ядерними державами зростає.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Асифа, вторгнення Нью-Делі в Пакистан неминуче після відкриття вогню по туристах у Пахалгамі, через що загинули 26 людей. Індія звинувачує Пакистан у підтримці бойовиків у Кашмірі – регіоні, на який претендують обидві країни і через який вони вже вели дві війни.

"Ми зміцнили наші сили, оскільки це вже щось неминуче. У такій ситуації довелося приймати стратегічні рішення, і ці рішення вже прийняті", – заявив міністр оборони Хаваджа Мухаммад Асиф.