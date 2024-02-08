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Міністр оборони підтвердив рішення змінити керівництво ЗСУ

08 лютого 2024, 18:25
Міністр оборони підтвердив рішення змінити керівництво ЗСУ
Він подякував головнокомандувачу Валерію Залужному.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про сьогоднішнє рішення замінити керівництво ЗСУ. 

Про це він написав у Facebook.

Прямо про те, кого саме з керівництва ЗСУ замінять, міністр не сказав. Указу про звільнення Залужного станом на цю хвилину не публікували. 

"Генералу Валерію Залужному випало одне з найскладніших завдань – керувати Збройними Силами України під час Великої Війни з росією. Збройні Сили України разом з усім Народом нашої країни продемонстрували всьому світові, що Україна – буде боротись за своє та за своїх, незважаючи на те, з яким ворогом має справу. Наші воїни відбили навалу агресора, захистили нашу державність, і продовжують щодня захищати нашу незалежність. Але війна не залишається однаковою. Війна змінюється та вимагає змін. Бойові дії 2022, 2023 та 2024 – це три різні реальності. 2024 принесе нові зміни, до яких мусимо бути готові. Потрібні нові підходи, нові стратегії. Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України. Щиро вдячний Валерію Федоровичу за всі досягнення та перемоги", – сказав він.

За декілька хвилин до цього, майже синхронно,  повідомлення про зустріч опублікували президент України і головнокомандувач ЗСУ. Зеленський сказав, що запропонував Залужному "надалі бути в команді". Залужний повідомив, що прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії. 

ЗСУЗалужнийвійна в Україніросія окупанти

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