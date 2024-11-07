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Міністр оборони Польщі пояснив, чому він проти передавання Україні МіГ-29

07 листопада 2024, 19:10
Міністр оборони Польщі пояснив, чому він проти передавання Україні МіГ-29
Фото: wikipedia.org
Літаки потрібні Польщі для патрулювання власного повітряного простору
Винищувачі МіГ-29 потрібні Польщі для патрулювання власного неба.
 
Про це 7 листопада в ефірі радіо ZET заявив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.
 
За його словами, Польща передає Україні стільки військової техніки, "скільки може", єдиним винятком міністр назвав "власну безпеку". Ішлося про МіГ-29, які патрулюють польське небо. Він наголосив, що "не згоден із передаванням літаків".
 
Коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського щодо допомоги Україні, Косіняк-Камиш зазначив, що Зеленському "було б легше, якби в цій війні брали участь інші країни", і наголосив, що Польща не є учасницею конфлікту.
 
Очільник польського міноборони запевнив, що Варшава надає найбільшу гуманітарну й військову допомогу Києву і йому "сумно, що про це часто забувають".
Польщавійна в УкраїніМіГ-29росія окупанти

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