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Міністр оборони Польщі: Сподіваємося, що зараз спостерігаємо щонайменше кінець епохи путіна

18 травня 2023, 16:12
Міністр оборони Польщі: Сподіваємося, що зараз спостерігаємо щонайменше кінець епохи путіна
Фото: reuters
Війна росії проти України підтвердила, що кремлю не можна довіряти в жодному разі.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак висловив сподівання, що зараз світова спільнота спостерігає кінець епохи російського диктатора владіміра путіна. Війна в Україні, наголошує політик, підтвердження того, що кремлю не можна довіряти. 

Про це він заявив в інтерв'ю Gazecie Olsztyńskiej.

"Імперіалістичні тенденції там ще актуальні й у повній силі. Польща давно про це говорить. Ми сигналізували та попереджали про загрозу із боку росії. На щастя, Захід і НАТО пройшли випробування рішучості", – наголосив очільник польського оборонного відомства.

За його словами, офіційна Варшава є голосом України на багатьох найважливіших міжнародних майданчиках. Саме тому війна має закінчитися лише перемогою України і лише на умовах Києва.

"Це вирішить влада України і ми їх підтримаємо. Ми сподіваємося, що зараз спостерігаємо як мінімум кінець епохи путіна", – зазначив Блащак.

ПольщаПутінвійна в Україніросія окупанти

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