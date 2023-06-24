Міністр оборони прогнозує початок навчань на F-16 в липні
24 червня 2023, 14:49
Фото: commons.wikimedia.org
Міністр оборони Олексій Резніков прогнозує початок навчань українських пілотів на літаках F-16 уже в липні.
Про це пише Military Media Center в Telegram-каналі.
"Маємо надію, що вони розпочнуться у липні, але за умови, що буде затверджена програма навчань", — сказав Резніков і додав, що ця програма зараз готується.
Данія та Нідерланди висловили готовність забезпечити підготовку українських пілотів на винищувачах F-16."Визначені відповідальні особи, програма до початку липня буде прописана, вона буде оголошена, я оптимістично можу сказати, що в липні навчання вже почнуться", — сказав міністр оборони.