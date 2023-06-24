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Міністр оборони прогнозує початок навчань на F-16 в липні

24 червня 2023, 14:49
Міністр оборони прогнозує початок навчань на F-16 в липні
Фото: commons.wikimedia.org
Міністр оборони Олексій Резніков прогнозує початок навчань українських пілотів на літаках F-16 уже в липні.

Про це пише Military Media Center в Telegram-каналі.

"Маємо надію, що вони розпочнуться у липні, але за умови, що буде затверджена програма навчань", — сказав Резніков і додав, що ця програма зараз готується.

Данія та Нідерланди висловили готовність забезпечити підготовку українських пілотів на винищувачах F-16.

"Визначені відповідальні особи, програма до початку липня буде прописана, вона буде оголошена, я оптимістично можу сказати, що в липні навчання вже почнуться", — сказав міністр оборони.
навчанняРезніковF-16

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