Міністр оборони рф показав Кім Чен Ину ракету Кінджал
Глава Північної Кореї Кім Чен Ин продовжує подорож росією.
Про це пише CNN.
російський міністр оборони Сергій Шойгу особисто влаштував екскурсію Кім Чен Ину на аеродромі Кневичі в Примор'ї.
"Про льотно-технічні можливості гіперзвукового авіаційного ракетного комплексу Кинджал доповів командувач Дальньої авіації ВКС Росії генерал-лейтенант Сергій Кобилаш. Даний російський авіаційний комплекс не має аналогів у світі та показав свою високу бойову ефективність", - пише видання.
Кім Чен Ину показали бомбардувальник Су-34, винищувачі Су-30СМ, Су-35С і штурмовик Су-25СМ3.
Також Кіму показали надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-160, турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95МС і дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник Ту-22М3. Всі ці літаки складають повітряний компонент стратегічних ядерних сил рф.