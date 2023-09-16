Матеріали:
Теми:

Міністр оборони рф показав Кім Чен Ину ракету Кінджал

16 вересня 2023, 11:11
Міністр оборони рф показав Кім Чен Ину ракету Кінджал
Credit: AP
російський міністр оборони влаштував екскурсію Кім Чен Ину на аеродромі Кневичі в Примор'ї, де показав літак МіГ-31І та аеробалістичну ракету Кинджал, яку а рф називають "гіперзвуковою".

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин продовжує подорож росією. 

Про це пише CNN.

російський міністр оборони Сергій Шойгу особисто влаштував екскурсію Кім Чен Ину на аеродромі Кневичі в Примор'ї.

"Про льотно-технічні можливості гіперзвукового авіаційного ракетного комплексу Кинджал доповів командувач Дальньої авіації ВКС Росії генерал-лейтенант Сергій Кобилаш. Даний російський авіаційний комплекс не має аналогів у світі та показав свою високу бойову ефективність", - пише видання.

Кім Чен Ину показали бомбардувальник Су-34, винищувачі Су-30СМ, Су-35С і штурмовик Су-25СМ3.

Також Кіму показали надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-160, турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95МС і дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник Ту-22М3. Всі ці літаки складають повітряний компонент стратегічних ядерних сил рф.

Росіяшойгукім чен

Останні матеріали

Український контрнаступ пригальмував через значне посилення росіян військами ВДВ – Том Купер
Політика
Український контрнаступ пригальмував через значне посилення росіян військами ВДВ – Том Купер
16 вересня 2023, 10:00
Борис Джонсон:
Політика
Борис Джонсон: "Чому ми не даємо Україні того, чого вона потребує? Українці хочуть вбивати росіян і виганяти загарбника зі своєї землі"
15 вересня 2023, 18:00
Контрнаступ України всередині росії. Кроки для повалення імперії – Януш Бугайські
Політика
Контрнаступ України всередині росії. Кроки для повалення імперії – Януш Бугайські
Переклад iPress – 15 вересня 2023, 12:15
Святі, громи та блискавки:
Політика
Святі, громи та блискавки: "непроникна російська ППО над Кримом". Частина 3 – Том Купер
15 вересня 2023, 10:00
Обережно, фальшиві пророки війни. Чому експерти так часто помиляються? – Еліот Коен
Cуспільство
Обережно, фальшиві пророки війни. Чому експерти так часто помиляються? – Еліот Коен
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 15:53
На Донбасі не вистачає техніки. А на південному напрямку дні невизначеності – Том Купер
Cуспільство
На Донбасі не вистачає техніки. А на південному напрямку дні невизначеності – Том Купер
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 11:46
Урок війни в Україні №1. Балакучі військові мікроменеджери-смертники – Ян Каллберг
Технології
Урок війни в Україні №1. Балакучі військові мікроменеджери-смертники – Ян Каллберг
Переклад iPress – 14 вересня 2023, 08:46
Генеральша Зима і маршал Багнюка перекреслювали плани Наполеона, Гітлера. А тепер – і путіна – Мік Раян
Cуспільство
Генеральша Зима і маршал Багнюка перекреслювали плани Наполеона, Гітлера. А тепер – і путіна – Мік Раян
Переклад iPress – 13 вересня 2023, 16:15
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється