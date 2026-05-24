Міністр оборони Швеції заявив про підтримку вступу України до НАТО

Пол Йонсон назвав Україну майбутнім безпековим активом для Європи.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна повинна мати чітку перспективу членства в НАТО, а її армія та оборонна промисловість стануть серйозним активом для Альянсу.

Про це повідомляє Politico.

Йонсон виступив на форумі GLOBSEC у Празі. За його словами, Швеція підтримує вступ України і до НАТО, і до Євросоюзу та виступає за те, аби Київ отримав довгострокову євроатлантичну перспективу.

"Усі європейські країни мають право вступити до НАТО, якщо відповідають вимогам. Ніхто не повинен мати права вето на цей процес. Це наша позиція", –.наголосив міністр