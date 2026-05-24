24 травня 2026, 12:13
Міністр оборони Швеції заявив про підтримку вступу України до НАТО
Пол Йонсон назвав Україну майбутнім безпековим активом для Європи.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна повинна мати чітку перспективу членства в НАТО, а її армія та оборонна промисловість стануть серйозним активом для Альянсу.

Про це повідомляє Politico.

Йонсон виступив на форумі GLOBSEC у Празі. За його словами, Швеція підтримує вступ України і до НАТО, і до Євросоюзу та виступає за те, аби Київ отримав довгострокову євроатлантичну перспективу.
 
"Усі європейські країни мають право вступити до НАТО, якщо відповідають вимогам. Ніхто не повинен мати права вето на цей процес. Це наша позиція", –.наголосив міністр
 
Шведський міністр навів аргументи на користь членства України в Альянсі. Перший – масштаб армії.
 
"Де ще в Європі ми можемо знайти 110 бригад?" – запитав Йонсон.
 
Другий – унікальна інноваційна система, відпрацьована в реальних бойових умовах. Третій – оборонна промисловість: після повномасштабного вторгнення росії Київ провів дерегуляцію, приватизацію та відкрив конкуренцію на ринку зброї і стрімко наростив виробництво. На думку Йонсона, оборонний ринок України став одним із найефективніших у Європі.
 
Водночас міністр визнав, що серед союзників немає єдиної позиції щодо членства України. Частина країн підтримує курс на відкриті двері для Києва, інші побоюються, що надто швидкі кроки можуть загострити відносини з росією або безпосередньо втягнути Альянс у війну.
 
"Я розумію, що є союзники, які проти. Але якщо ви запитаєте мене про нашу позицію – це наша позиція", – підсумував Йонсон.

 

Що знає Сі, чого не розуміє Трамп. Плач за колись великою демократією – Френсіс Фукуяма
