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Міністр оборони США пропустить засідання "Рамштайну"

04 червня 2025, 09:09
Міністр оборони США пропустить засідання
За словами американських посадовців, він не планує брати участь у заході навіть у форматі відеоконференції

Вперше з часу створення формату Контактної групи щодо оборони України "Рамштайн" три роки тому очільник Пентагону не візьме участь у засіданні.

Про це пише агенція Associated Press.

Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Геґсет пропустить зустріч у Брюсселі 4 червня, до якої долучаться урядовці з близько 50 країн, через завантаженість графіку. Він не встигає вчасно прибути до бельгійської столиці після того, як лише нещодавно повернувся із безпекової конференції у Сінгапурі. 
 
Проте справжня причина відсутності Геґсета може полягати у бажанні США дистанціюватися від ініціативи з допомоги Україні, яку сама ж країна започаткувала за попередньої адміністрації. Про це свідчить той факт, що голова Пентагону відмовився навіть від приєднання засобами відеозв'язку.
Рамштайнвійна в Україніросія окупанти

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