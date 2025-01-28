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ПОЛІТИКА

Міністр оборони США призупиняє нові військові контракти

28 січня 2025, 16:14
Міністр оборони США призупиняє нові військові контракти
джерело glavcom
Призупинення контрактів може тривати десять днів.

Новий міністр оборони США Піт Хегсет призупиняє нові армійські контракти — це могло знадобитися для переоцінки потреб військових і системи закупівель.

Про це пише Bloomberg із посиланням на ще неопубліковане рішення Пентагону і людей, ознайомлених із ситуацією.

Призупинення контрактів може тривати десять днів, але потенційно може й затягнутися на місяці. Також тимчасово Пентагон не приймає запити на відкриття оборонних програм.

Частково нове рішення стосується зупинки всіх програм різноманітності, справедливості та залучення (DEI), які президент США Дональд Трамп наказав закрити своїм виконавчим указом.

"Вказівки президента (законні накази) чіткі: жодних DEI у Міністерстві оборони. Пентагон підкориться негайно. Без винятків, змін назв або затримок", написав раніше Хегсет.

Сенат США затвердив Піта Хегсета міністром оборони 25 січня з найменшим відривом голосів від моменту створення цієї посади в 1947 році — 51 проти 50. Хегсет пообіцяв перенести свій дух «воїна» в Міністерство оборони, який, на його думку, був ослаблений генералами, стурбованими соціальними питаннями та програмами різноманітності.

ПентагонСШАПіт Гегсет

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