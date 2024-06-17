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Міністр оборони Тайваню відреагував на інформацію щодо нападу Китаю – Reuters

17 червня 2024, 12:53
Міністр оборони Тайваню відреагував на інформацію щодо нападу Китаю – Reuters
Flagmaster
В останні роки напруженість між демократичним Тайванем та Китаєм значно зросла.

Міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку заявив, що їх політика безпеки спрямована на захист від можливого завоювання Китаєм і уникнення військових конфліктів.

Про це повідомляє Reuters.

У понеділок міністр оборони Тайваню заявив, що політика безпеки острова націлена на захист від потенційного завоювання з боку Китаю та на уникнення війни.

"Зрозуміло, що наша стратегія оборонна", – зазначив Веллінгтон Ку.

В останні роки напруженість між демократичним Тайванем та Китаєм, який очолює Комуністична партія, значно зросла. Ку охарактеризував Китай як "регулятор", що збільшує конфронтацію, але підкреслив, що Тайвань ніколи не прагнув війни.

КитайТайваньвійна в Україніросія-агресор

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