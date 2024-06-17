Міністр оборони Тайваню відреагував на інформацію щодо нападу Китаю – Reuters

В останні роки напруженість між демократичним Тайванем та Китаєм значно зросла.

Міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку заявив, що їх політика безпеки спрямована на захист від можливого завоювання Китаєм і уникнення військових конфліктів.

Про це повідомляє Reuters.

У понеділок міністр оборони Тайваню заявив, що політика безпеки острова націлена на захист від потенційного завоювання з боку Китаю та на уникнення війни.

"Зрозуміло, що наша стратегія оборонна", – зазначив Веллінгтон Ку.

В останні роки напруженість між демократичним Тайванем та Китаєм, який очолює Комуністична партія, значно зросла. Ку охарактеризував Китай як "регулятор", що збільшує конфронтацію, але підкреслив, що Тайвань ніколи не прагнув війни.