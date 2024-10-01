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Міністр оборони Умєров звільнив чотирьох заступників

01 жовтня 2024, 10:05
Міністр оборони Умєров звільнив чотирьох заступників
Фото: dt.ua
Про нові призначення міністр пообіцяв повідомити окремо.
Міністр оборони України Рустем Умєров звільнив чотирьох своїх заступників. 
 
Про це він повідомив у фейсбуці.
 
"Я підписав подання до КМУ про звільнення заступників міністра оборони — Станіслава Гайдера (переходить на посаду керівника Офісу міністра), Олександра Сергія, Юрія Джигира, Людмили Дараган (державного секретаря)", – написав він.
 
Також додав, що про нові призначення, включно із заступниками міністра, повідомить окремо.
 
За словами міністра, система Міністерства оборони України – Збройні сили, ГУР та ДССТ — під час воєнного стану є закритим периметром.Це означає, що всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими.
 
"Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них – неприпустимі. У цьому контексті проводяться і кадрові зміни", – додав Умєров. 
 
Свої посади зберегли перший заступник Іван Гаврилюк, заступники Дмитро Кліменков, Катерина Чорногоренко (заступниця з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації), Олександр Балануца (з питань євроінтеграції), бригадний генерал Анатолій Клочко.

 

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