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Міністр оборони відповів на запитання про польських солдатів в Україні

22 грудня 2024, 20:55
Міністр оборони відповів на запитання про польських солдатів в Україні
Джерело: krymsos.com
Доки мирний процес не буде завершено, вводити війська в Україну не планується, наголосив міністр.
Польща виключила можливість відправки миротворців в Україну для гарантій безпеки.
 
Про це заявив міністр оборони країни Владислав Косиняк-Камиш в інтерв'ю Голосу Америки.
 
"Ми виключаємо можливість перебування польських військових на території України", - сказав він.
 
На думку Косиняк-Камиша, рішення про відправлення миротворців в Україну не має ухвалювати група країн, у цьому питанні ключову роль має відігравати НАТО.
 
Польський міністр зазначив, що його країна про всяк випадок розробляє рішення з цього приводу, але доки мирний процес не буде завершено, вводити війська в Україну не планується. При цьому він підкреслив, що жоден мирний процес неможливий без участі України.
Польщавійна в Україніросія окупанти

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