Міністр оборони відповів на запитання про польських солдатів в Україні

Доки мирний процес не буде завершено, вводити війська в Україну не планується, наголосив міністр.

Польща виключила можливість відправки миротворців в Україну для гарантій безпеки.

Про це заявив міністр оборони країни Владислав Косиняк-Камиш в інтерв'ю Голосу Америки.

"Ми виключаємо можливість перебування польських військових на території України", - сказав він.

На думку Косиняк-Камиша, рішення про відправлення миротворців в Україну не має ухвалювати група країн, у цьому питанні ключову роль має відігравати НАТО.

Польський міністр зазначив, що його країна про всяк випадок розробляє рішення з цього приводу, але доки мирний процес не буде завершено, вводити війська в Україну не планується. При цьому він підкреслив, що жоден мирний процес неможливий без участі України.