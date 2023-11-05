Міністр оборони затвердив нову концепцію кадрової політики МО: "замість призову рекрутинг"

Нова концепція кадрової політики передбачає заміну військової повинності службою за контрактом забезпечення рівних можливостей для чоловіків і жінок в армії.

Глава Міноборони України Рустем Умєров підписав Указ про затвердження Концепції військової кадрової політики на найближчі п'ять років. У документі викладено стратегію комплектування армійських кадрів як під час війни, так і в мирний час.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Головні проблеми, які належить вирішити за допомогою нової військової кадрової політики:

-забезпечення ЗСУ людськими ресурсами під час повномасштабної війни;

- інтеграція в євроатлантичний безпековий простір;

- взаємосумісність збройних сил України та держав-членів НАТО.

Результатом запровадження нової концепції кадрової політики буде перехід на контрактну військову службу замість призову в армію. Серед інших очікуваних результатів:

- заміна строкової військової служби інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку;

- запровадження системи рекрутингу до ЗСУ військових фахівців;

- гендерна рівність, надання жінкам рівних можливостей в армії;

- цифровізація військового обліку;

- автоматизація процесів управління персоналом;

- розширення співпраці між спеціалізованими навчальними закладами України, ЄС та держав-членів НАТО;

- удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом;

- розширення психологічного супроводу солдатів та офіцерів;

- нова культура взаємовідносин між командирами і підлеглими;

- забезпечення умов переходу до цивільного життя для військовослужбовців після звільнення зі служби.

Крім того, нова концепція декларує людиноцентричний підхід до управління кар'єрою військовослужбовців. Це передбачає ефективний розподіл кадрів з урахуванням освіти та фахового рівня військовослужбовців, що дасть можливості для кар'єрного зростання і закриє потреби ЗСУ в рідкісних військових спеціальностях.

Згідно з документом, контроль за виконанням концепції та оцінку результатів її впровадження буде покладено на Комітет з кадрового менеджменту МО України.