Міністр оборони затвердив нову концепцію кадрової політики МО: "замість призову рекрутинг"
Глава Міноборони України Рустем Умєров підписав Указ про затвердження Концепції військової кадрової політики на найближчі п'ять років. У документі викладено стратегію комплектування армійських кадрів як під час війни, так і в мирний час.
Про це повідомило Міністерство оборони.
Головні проблеми, які належить вирішити за допомогою нової військової кадрової політики:
-забезпечення ЗСУ людськими ресурсами під час повномасштабної війни;
- інтеграція в євроатлантичний безпековий простір;
- взаємосумісність збройних сил України та держав-членів НАТО.
Результатом запровадження нової концепції кадрової політики буде перехід на контрактну військову службу замість призову в армію. Серед інших очікуваних результатів:
- заміна строкової військової служби інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку;
- запровадження системи рекрутингу до ЗСУ військових фахівців;
- гендерна рівність, надання жінкам рівних можливостей в армії;
- цифровізація військового обліку;
- автоматизація процесів управління персоналом;
- розширення співпраці між спеціалізованими навчальними закладами України, ЄС та держав-членів НАТО;
- удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом;
- розширення психологічного супроводу солдатів та офіцерів;
- нова культура взаємовідносин між командирами і підлеглими;
- забезпечення умов переходу до цивільного життя для військовослужбовців після звільнення зі служби.
Крім того, нова концепція декларує людиноцентричний підхід до управління кар'єрою військовослужбовців. Це передбачає ефективний розподіл кадрів з урахуванням освіти та фахового рівня військовослужбовців, що дасть можливості для кар'єрного зростання і закриє потреби ЗСУ в рідкісних військових спеціальностях.
Згідно з документом, контроль за виконанням концепції та оцінку результатів її впровадження буде покладено на Комітет з кадрового менеджменту МО України.