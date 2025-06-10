Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Міністр охорони здоров’я США розпустив комітет з питань вакцинації

10 червня 2025, 09:09
Міністр охорони здоров’я США розпустив комітет з питань вакцинації
Фото: UNSPLASH
Журналісти називають цей крок найбільшим у серії дій Кеннеді, спрямованих на зміну регулювання вакцин

Міністр охорони здоров'я і соціальних служб США Роберт Кеннеді-молодший звільнив усіх 17 членів групи експертів з вакцин Центру контролю та профілактики захворювань США та зараз займається їх заміною.

Про це повідомив його департамент, пише Reuters.

Рішення про схвалення вакцин ухвалює Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами США. Консультативний комітет з питань імунізації, який розпустив Кеннеді-молодший, надає рекомендації щодо того, які групи людей отримають найбільшу користь від уже схваленої вакцини.
 
Журналісти називають цей крок найбільшим у серії дій Кеннеді, спрямованих на зміну регулювання вакцин, харчових продуктів та ліків у США. Вчені та експерти заявили, що зміни до комісії з вакцинації, яка рекомендує, як і ким використовувати вакцини, підірвуть довіру громадськості до органів охорони здоров'я.
 
Кеннеді пообіцяв, що цей крок підвищить довіру громадськості.
 
"Сьогодні ми надаємо пріоритет відновленню суспільної довіри, а не будь-якій конкретній програмі підтримки чи проти вакцинації", – заявив Кеннеді у повідомленні Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб.
 
Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами, яке контролюється департаментом Кеннеді, схвалило низку вакцин протягом його каденції, попри занепокоєння щодо його позиції. Американська організація "Фармацевтичні дослідження та виробники" назвала дії Кеннеді такими, що викликають занепокоєння.
 
Кеннеді звинуватив Консультативний комітет з питань імунізації у конфлікті інтересів і заявив, що той ніколи не відхиляв вакцину. Кеннеді сказав, що більшість членів комісії отримують фінансування від виробників ліків, хоча члени повинні декларувати будь-які потенційні або передбачувані конфлікти інтересів, що виникають під час їхньої роботи, а також будь-які відповідні бізнес-інтереси, посади влади чи інші зв'язки з організаціями, що стосуються роботи комітету.
 
Кеннеді не надав жодних конкретних доказів конфлікту інтересів у галузі серед членів ACIP.
 
Усіх 17 членів ACIP було призначено за часів адміністрації колишнього президента Джо Байдена. Без їхнього усунення адміністрація Трампа не змогла б обрати більшість комітету до 2028 року. Це рішення викликало критику з боку демократів у Конгресі.
СШАвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

За прикладом України. Тайвань готує стіну дронів проти Китаю – Мік Раян
Політика
За прикладом України. Тайвань готує стіну дронів проти Китаю – Мік Раян
Переклад iPress – 10 червня 2025, 12:49
Повітряна війна загострюється. Ефективні удари ЗСУ завдяки пробитим коридорам ППО – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Повітряна війна загострюється. Ефективні удари ЗСУ завдяки пробитим коридорам ППО – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 червня 2025, 07:14
Як Китай шпигує за росією. Секретний документ ФСБ – New York Times
Політика
Як Китай шпигує за росією. Секретний документ ФСБ – New York Times
Переклад iPress – 09 червня 2025, 16:36
Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times
Політика
Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times
Переклад iPress – 09 червня 2025, 12:39
Коротко про війну. Адміністрація Трампа боїться ескалації більше, ніж Байден – Філліпс О'Брайен
Політика
Коротко про війну. Адміністрація Трампа боїться ескалації більше, ніж Байден – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 червня 2025, 22:59
Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Політика
Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Переклад iPress – 06 червня 2025, 12:22
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Політика
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Переклад iPress – 06 червня 2025, 10:01
Україна переносить війну в росію. Хіба росія вже застосувала ядерну зброю? – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Україна переносить війну в росію. Хіба росія вже застосувала ядерну зброю? – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 червня 2025, 08:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється