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ПОЛІТИКА

Міністр розвитку Німеччини закликає створити спеціальний фонд для відновлення України

11 червня 2024, 14:07
Міністр розвитку Німеччини закликає створити спеціальний фонд для відновлення України
Фото: з вільного доступу
"Наші зобов'язання повинні бути більш надійними".

Міністр економічного співробітництва та розвитку в уряді Німеччини Свенья Шульце закликала об'єднати майбутню допомогу для відновлення України у спеціальний фонд поряд із федеральним бюджетом ФРН.

Про це повідомляє Tagesschau.

Шульце вважає, що допомога Україні не може відповідати принципам щорічного формування федерального бюджету, особливо з огляду на те, що її обсяг перевищує звичайний бюджет.

"Наші зобов'язання повинні бути більш надійними", - сказала вона.

Зазначимо, що Шульце представляє Соціал-демократичну партію канцлера Олафа Шольца.

Водночас, як повідомляє видання, наразі міністр фінансів від Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер відмовляється створювати спеціальний фонд поза бюджетом 2025 року.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина незабаром надасть Україні систему ППО Patriot, додаткові установки протиповітряної оборони IRIS-T,  установки Gepard, а також ракети та боєприпаси.

Німеччинавійнавідновлення україни

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