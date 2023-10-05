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Міністр сільського господарства Німеччини прибув до Одеси

05 жовтня 2023, 18:52
Міністр сільського господарства Німеччини прибув до Одеси
twitter.com/bmel/
Міністр сільського господарства ФРН Джем Оздемір прибув із візитом до Одеси, де пообіцяв продовження підтримки України.

Про це німецький міністр написав в X (Twitter).

"Україна, як і раніше, має нашу повну підтримку та солідарність", - йдеться в дописі.

Міністр додав, що перебуває на землі вільної України, що було би неможливо, якби плани путіна та його злочинної банди реалізувалися, якби спротив і воля українців до свободи не були такими сильними.

Джем Оздемір закликав не забувати, що йдеться не лише про путіна, адже російський президент має багато агентів і спільників на Заході.

"Деякі з них навіть є депутатами німецького Бундестагу. Тим важливіше зараз, під час гарячих дебатів, без якщо чи або стояти на боці України, щоби вона могла повністю відновити свою територіальну цілісність" - сказав міністр.

Оздемір повідомив про переговори з українським колегою Миколою Сольським, головними темами яких є маршрути експорту зерна через коридори солідарності та поглиблення співпраці.

Метою експорту українського зерна, за словами міністра, є не те, щоби воно «осідало» у Європі, а щоб прямувало в країни глобального півдня.

Оздемір і Сольський взяли участь у відкритті лабораторії із захисту рослин, ветеринарної та харчової сертифікації.

Міністр сільського господарства ФРН також зазначив, що Німеччина є другим партнером України за обсягами надання фінансової підтримки. Також Берлін є другим партнером за обсягами надання військової допомоги, нагадав Оздемір у короткому інтерв’ю телеканалу Welt. 

"Німеччина постачає, і надійно, те, що Україні допомагає в захисті", - підсумував він. 

Це другий візит Оздеміра в Україну на посаді міністра. Перед прибуттям німецький міністр здійснив візити до Молдови та на Західні Балкани.

НімеччинаОдесавізитОздемір

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