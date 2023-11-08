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Міністр транспорту США Буттіджедж прибув до Києва

08 листопада 2023, 17:27
Міністр транспорту США Буттіджедж прибув до Києва
Джерело: .ukrinform
Він має призначити радника для проєктів з відновлення України.

Міністр транспорту США Піт Буттіджедж прибув в Україну з візитом.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Рада вітати Піта Буттіджеджа в Україні. Наш сьогоднішній меседж чіткий: Сполучені Штати підтримують Україну та український народ", - написала вона в соцмережі.

Дипломатка також опублікувала спільне фото із головою Мінтранспорту США на київському залізничному вокзалі.

Як повідомляє "Голос Америки", Буттеджич зустрінеться з українськими урядовцями. Обговорення будуть зосереджені на просуванні економічного відновлення та зусиллях з "повернення України до економічної самодостатності, у тому числі шляхом підтримки інвестицій у транспортну інфраструктуру та реформ" сектору, повідомляє Мінтранс США.

"З того часу, як росія розпочала своє повномасштабне вторгнення, я підтримував тісний контакт зі своїм українським колегою щодо впливу на глобальні ланцюжки постачань, зокрема портову та залізничну інфраструктуру", - зазначив Буттеджич.

У Києві Буттеджич оголосить про призначення Роберта Марінера радником вищого рівня, який надаватиме технічну допомогу та ділитиметься досвідом реалізації інфраструктурних проєктів.

Марінер раніше виконував інженерну роботу для ВПС та ВМС США та має значний досвід транспортних проєктів, а раніше працював радником радника з питань транспорту посольства США в Кабулі. Він перебуватиме в Києві, щоб надавати технічну допомогу в реалізації проєктів в межах зусиль з відновлення України

"Це один із незліченних способів, якими США продовжують підтримувати народ України на довгостроковій перспективі та забезпечувати його зв'язок зі світом", - зазначив Буттеджич.

Нагадаємо, Буттіджедж - 19-й міністр транспорту США. У 2020 році він планував висуватися в кандидати в президенти від Демократичної партії, але згодом зняв свою кандидатуру.

СШАпосолвійна в Україніросія окупанти

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