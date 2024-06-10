Міністр військового кабінету Ізраїлю подав у відставку через розбіжності з Нетаньягу

Сьогодні міністр військового кабінету Ізраїлю Бенні Ганц оголосив про відставку з уряду прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу через розбіжності щодо планів щодо перемоги в секторі Гази і післявоєнного відновлення території.

Про це повідомляє ВВС.

"На жаль, Нетаньягу заважає нам наблизитися до справжньої перемоги, яка є виправданням триваючої болючої кризи", - сказав Бені Ґанц.

Він закликав Нетаньягу призначити дату виборів і заявив, що виходить з партії "Національна єдність", яку він очолював.

Нетаньягу відреагував відставку Ганца, сказавши, що зараз не час виходити з боротьби, зараз час об'єднати зусилля.

Після оголошення про відставку Бенні Ганца ультраправий міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір бажає отримати місце у військовому кабінеті.

Бен-Гвір входить до правої коаліції, яка погрожувала вийти з уряду і розвалити його, якщо Ізраїль прийме пропозицію про припинення вогню, висунуту президентом США Джо Байденом.

Бенні Ганц це генерал армії у відставці, частий критик Нетаньягу, він був членом ізраїльського військового кабінету, куди ввійшов після нападу Хамас 7 жовтня, де приймав ключові рішення, разом з Нетаньягу і міністром оборони Йоавом Галланом.