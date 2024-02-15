Міністр закордонних справ Китаю візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки

Він розповість пропозиції Китаю із захисту рівноправного і багатополярного світу.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї візьме участь у 60-тій Мюнхенській конференції з безпеки (16-18 лютого) та розповість про пропозиції Китаю із захисту рівноправного і багатополярного світу.



Про це йдеться у повідомленні речника зовнішньополітичного відомства, передає МЗС КНР.

"Міністр закордонних справ Ван Ї візьме участь у конференції, щоб детально розповісти про пропозиції Китаю з побудови спільноти зі спільним майбутнім для всього людства, а також захисту рівноправного і впорядкованого багатополярного світу", - йдеться в повідомленні.



У ньому зазначається, що Китай неодноразово відправляв високопоставлених представників на Мюнхенську конференцію з безпеки, щорічний форум із міжнародної стратегії та політики безпеки, який має значний глобальний вплив.

Перебуваючи в Європі, Ван також здійснить візити до Іспанії та Франції, з якими Китай цього року відзначає відповідно 50-ту й 60-ту річниці встановлення дипвідносин.

У ході цих візитів китайський топдипломат говоритиме про зміцнення взаємної довіри і дружби та сприяння співпраці й усебічному стратегічному партнерству Пекіна з Мадридом і Парижем, а також Європейським Союзом.



Крім того, у Парижі Ван співголовуватиме на черговому раунді китайсько-французького стратегічного діалогу з дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном.

Про наміри головного дипломата Китаю обговорювати російсько-українську війну в повідомленні не згадується, проте це питання, вочевидь, буде одним із головних, оскільки лідери ЄС і більшості його країн-учасниць неодноразово заявляли, що відносини Китаю з Європою залежать від позиції Пекіна стосовно російської агресії проти України.