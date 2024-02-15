Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Міністр закордонних справ Китаю візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки

15 лютого 2024, 16:09
Міністр закордонних справ Китаю візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки
Фото: з вільного доступу
Він розповість пропозиції Китаю із захисту рівноправного і багатополярного світу.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї візьме участь у 60-тій Мюнхенській конференції з безпеки (16-18 лютого) та розповість про пропозиції Китаю із захисту рівноправного і багатополярного світу.

Про це йдеться у повідомленні речника зовнішньополітичного відомства, передає МЗС КНР.

"Міністр закордонних справ Ван Ї візьме участь у конференції, щоб детально розповісти про пропозиції Китаю з побудови спільноти зі спільним майбутнім для всього людства, а також захисту рівноправного і впорядкованого багатополярного світу", - йдеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що Китай неодноразово відправляв високопоставлених представників на Мюнхенську конференцію з безпеки, щорічний форум із міжнародної стратегії та політики безпеки, який має значний глобальний вплив.

Перебуваючи в Європі, Ван також здійснить візити до Іспанії та Франції, з якими Китай цього року відзначає відповідно 50-ту й 60-ту річниці встановлення дипвідносин.

У ході цих візитів китайський топдипломат говоритиме про зміцнення взаємної довіри і дружби та сприяння співпраці й усебічному стратегічному партнерству Пекіна з Мадридом і Парижем, а також Європейським Союзом.

Крім того, у Парижі Ван співголовуватиме на черговому раунді китайсько-французького стратегічного діалогу з дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном.

Про наміри головного дипломата Китаю обговорювати російсько-українську війну в повідомленні не згадується, проте це питання, вочевидь, буде одним із головних, оскільки лідери ЄС і більшості його країн-учасниць неодноразово заявляли, що відносини Китаю з Європою залежать від позиції Пекіна стосовно російської агресії проти України.

КитайМюнхенська конференціявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

росіяни лякають США та союзників у космосі. В Конгресі обговорюють загрозу національній безпеці – американські ЗМІ
Політика
росіяни лякають США та союзників у космосі. В Конгресі обговорюють загрозу національній безпеці – американські ЗМІ
Переклад iPress – 15 лютого 2024, 15:45
Знову про Авдіївку. Головна кризова точка – позиція
Cуспільство
Знову про Авдіївку. Головна кризова точка – позиція "Зеніт" – Том Купер
Переклад iPress – 15 лютого 2024, 12:08
Кампанії в Україні: огляд за лютий 2024 року. російський наступ триває, Україна продовжує наносити стратегічні удари – Мік Раян
Cуспільство
Кампанії в Україні: огляд за лютий 2024 року. російський наступ триває, Україна продовжує наносити стратегічні удари – Мік Раян
Переклад iPress – 15 лютого 2024, 09:29
Протистояння в Авідіївці. Поточне оновлення – Том Купер
Cуспільство
Протистояння в Авідіївці. Поточне оновлення – Том Купер
Переклад iPress – 14 лютого 2024, 14:13
Північно-Балтійський регіон: приклад для НАТО. Інші європейські союзники мають наслідувати його – Мінна Аландер
Політика
Північно-Балтійський регіон: приклад для НАТО. Інші європейські союзники мають наслідувати його – Мінна Аландер
Переклад iPress – 14 лютого 2024, 12:21
Ситуація у всрф і ЗСУ. Запитання та відповіді – Том Купер
Ситуація у всрф і ЗСУ. Запитання та відповіді – Том Купер
Переклад iPress – 13 лютого 2024, 23:59
Треба лише широко відкрити очі. Читайте, якщо ви думаєте, що Третю світову війну неможливо уявити – Ніл Ферґюсон
Політика
Треба лише широко відкрити очі. Читайте, якщо ви думаєте, що Третю світову війну неможливо уявити – Ніл Ферґюсон
Переклад iPress – 13 лютого 2024, 16:36
Атлантичний альянс смертельно поранений. Послання США союзникам: тепер ви самі по собі – Едвард Лукас
Політика
Атлантичний альянс смертельно поранений. Послання США союзникам: тепер ви самі по собі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 лютого 2024, 12:53
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється