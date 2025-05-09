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ПОЛІТИКА

Міністр закордонних справ нового уряду Німеччини прибув в Україну

09 травня 2025, 11:01
Міністр закордонних справ нового уряду Німеччини прибув в Україну
джерело photothek.de
Німецький міністр з уряду Фрідріха Мерца прибув до Львова.

Новий міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль прибув в Україну. Це його перший візит після призначення на посаду глави МЗС.

Про це повідомляє Tagesschau.

Німецький міністр з уряду Фрідріха Мерца прибув до Львова, де 9 травня відбудеться неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС. 

Вадефуль ще ввечері 8 травня опублікував у своєму X (Twitter) відео про те, що приїхав в Україну.

Напередодні він зазначив, що Німеччина продовжить залишатися серед країн, які найбільше підтримують Україну, і продемонструє це найближчими днями.

"Ми робитимемо те, що необхідно, і робитимемо це стільки, скільки буде необхідно, доки росія не усвідомить, що ця війна має закінчитися, що ми повинні сісти за стіл переговорів і що ми повинні швидко та послідовно дотримуватися режиму припинення вогню", - сказав Вадефуль.

Німеччинавізит в УкраїнуЙоганн Вадефуль

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