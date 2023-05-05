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ПОЛІТИКА

Міністр закордонних справ Угорщини звинуватив посольство США у "пропаганді війни"

05 травня 2023, 20:27
Міністр закордонних справ Угорщини звинуватив посольство США у
Петер Сіярто Фото: З вільних джерел
Такі різкі заяви міністра на адресу американського посла пролунали після того, як він розкритикував Сіярто.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що посол США Девід Прессман нібито займається "пропагандою війни"  росії проти України.

Про це повідомляє Telex.

"Наскільки ми розуміємо, посол Прессман вважає, що ми маємо бути стурбовані війною. Тому він веде активну пропаганду війни. Ви можете побачити це на його плакатах, ви можете побачити це в його заявах, він експерт з військової пропаганди", - заявив Сіярто.

За його словами, Угорщина нібито не хоче війни і "належить до табору миру", незважаючи на "спроби американців підштовхнути країну до табору війни".

Варто зауважити, що такі різкі заяви міністра на адресу американського посла пролунали після того, як він розкритикував Сіярто. Прессман зазначав, що глава МЗС Угорщини здійснив п'ять поїздок до росії з початку повномасштабної війни для обговорення енергетичних питань, але жодного разу не сидів за столом переговорів з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"В Угорщині, на жаль, існує якась фальшива культурна війна, про яку говорять з великою завзяттям. Водночас поряд йде справжня війна, де тисячі людей гинуть в агресивній війні владіміра путіна (російського диктатора - ред.)", - наголошував посол.

УгорщинасіяртоСШАвійна в Україні

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