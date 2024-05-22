Міністри фінансів G7 шукають спільну позицію щодо російських активів – Reuters

Цього тижня на зустрічі фінансових керівників країн G7 в Італії буде зроблено спробу знайти порозуміння щодо того, як використовувати заморожені російські активи для допомоги Україні.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Міністри фінансів і керівники центральних банків країн G7: США, Японії, Німеччини, Франції, Британії, Італії та Канади зберуться в північному італійському прибережному місті Стреза 24 та 25 травня.

Вони вже кілька тижнів обговорюють, як найкраще використати фінансові активи рф на суму близько 300 мільярдів доларів, заморожених невдовзі після вторгнення кремля в Україну.

США хочуть знайти спосіб збільшити майбутні доходи від цих активів або шляхом випуску облігацій, або шляхом надання Україні кредиту, який може забезпечити їй до 50 млрд доларів в найближчому майбутньому.

Але необхідно опрацювати безліч юридичних і технічних аспектів, а це означає, що у Стрезі не очікується досягнення детальної угоди, кажуть кілька чиновників.

Тому неформальні переговори продовжаться, аби надати пропозиції главам урядів країн "Великої сімки", які зустрінуться в Апулії, на півдні Італії, 13-15 червня.

Головна ідея про випуск облігацій G7 для України, ймовірно, втратила свою актуальність, адже тепер США пропонують кредит, підкріплений потоком доходів від заморожених активів рф.

Хто саме буде керуват кредитом - Світовий банк чи будь-який інший орган - як він буде гарантований, як можна оцінити майбутні прибутки і що станеться у разі мирної угоди з росією - наразі не зрозуміло.

В той же час, європейські офіційні особи виявляють особливу обережність. Так, один дипломат ЄС заявив, що для ухвалення остаточного рішення знадобляться "тижні, якщо не місяці".

Цього року Італія головує в G7, і її міністр економіки Джанкарло Джорджетті заявив минулого тижня, що пропозиції США щодо використання російських активів мають "досить серйозні юридичні наслідки", які ще потребують роз'яснення.