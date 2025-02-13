Міністри країн формату "Веймар+" заявили про посилення підтримки України

Європа готова зміцнювати підтримку України, вимагає участі в переговорах

Країни Європи готові зміцнювати підтримку України та вимагають участі в будь-яких переговорах щодо війни.

Про це йдеться у Паризькій заяві міністрів закордонних справ Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини, ЄС та України, опублікованій на сайті українського МЗС.

Зазначається, що ці країни поділяють мету надання Україні подальшої підтримки, допоки не буде досягнутий справедливий, всеосяжний та стійкий мир, який "гарантує інтереси України та її європейських союзників".

"Ми очікуємо на обговорення подальшого шляху разом з американськими союзниками. Нашими спільними цілями має бути забезпечення позиції сили для України. Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах", – додається в заяві.