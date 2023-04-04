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Міністри НАТО обговорять негайну допомогу ЗСУ та довгострокову підтримку України

04 квітня 2023, 16:19
Міністри НАТО обговорять негайну допомогу ЗСУ та довгострокову підтримку України
Джерело: ua.news
На переконання генсека НАТО, така реалізація програми дозволить Україні "просуватися ближче до євроатлантичної родини".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі у Брюсселі обговорять з главою МЗС Дмитром Кулебою довгострокову багаторічну програму підтримки.

Про це генсек сказав перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу, повідомляє Укрінформ.

"Міністри закордонних справ зустрічаються у важливі часи для нашої безпеки. Ми бачимо, що путінська агресивна війна проти України триває. Ми зустрінемося під час засідання Комісії НАТО-Україна з міністром закордонних справ Кулебою, де обговоримо, як продовжити та наростити допомогу від НАТО та від союзників по Альянсу для України на термінові потреби і на перспективу", – сказав Столтенберг.

Він висловив сподівання, що союзники по Альянсу почнуть розробляти довгострокову багаторічну програму, щоб визначити шляхи подальшої підтримки України, допомогти їй розвинути взаємосумісність з союзниками по НАТО, перейти від стандартів та доктрин пострадянської ери до стандартів НАТО.

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