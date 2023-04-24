Чотиристороння зустріч відбудеться 25 квітня.

Міністри оборони Ірану Сирії і Туреччини їдуть з візитом до москви, щоб провести спільну зустріч з очільниками розвідок росії.

Про це повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, інформує агентство Anadolu.

За його словами, зустріч відбудеться 25 квітня як продовження попередньої зустрічі у цьому форматі 28 грудня 2022 року.

"Наша мета – вирішувати проблеми шляхом переговорів і якнайшвидше повернути у регіон мир та спокій", – заявив Акар.

Він зазначив, що Туреччина налаштована на продовження боротьби з тероризмом. Головною темою зустрічі, схоже, буде ситуація у Сирії, де задіяні інтереси усіх чотирьох сторін.

За його словами, офіційна Анкара робить всі зусилля для налагодження миру в регіоні. Він анонсував, що вже за підсумками зустрічі в москві можуть мати місце позитивні процеси.

При цьому він запевнив, що Анкара не зробить ніяких кроків, які обмежували б права сирійців.

"Політика Туреччини гранично ясна. Наш підхід повинен бути відомий всім", - сказав міністр.