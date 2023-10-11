Міністри оборони України й Бельгії обговорили передачу F-16
Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову зі своєю бельгійською колегою Людивін Дедондер.
Про це повідомили в українському Міноборони.
За словами Умєрова, сторони обговорили надання Україні винищувачів F-16 та тренування українських пілотів.
"Також синхронізували наші позиції перед майбутньою зустріччю у форматі Рамштайн та Радою Україна-НАТО", – додав він.
Раніше прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що Бельгія розглядає можливість постачати Україні свої винищувачі F-16.
А віцепрем'єр-міністр уряду Бельгії Девід Кларінваль заявляв, що наступного року Бельгія теоретично могла б передати Україні від 2 до 4 винищувачів F-16.