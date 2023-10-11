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Міністри оборони України й Бельгії обговорили передачу F-16

11 жовтня 2023, 10:57
Міністри оборони України й Бельгії обговорили передачу F-16
джерело wikipedia
Умєров та Дедондер обговорили надання Україні літаків F-16 та тренування пілотів.

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову зі своєю бельгійською колегою Людивін Дедондер.

Про це повідомили в українському Міноборони.

За словами Умєрова, сторони обговорили надання Україні винищувачів F-16 та тренування українських пілотів.

"Також синхронізували наші позиції перед майбутньою зустріччю у форматі Рамштайн та Радою Україна-НАТО", – додав він.

Раніше прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що Бельгія розглядає можливість постачати Україні свої винищувачі F-16.

А віцепрем'єр-міністр уряду Бельгії Девід Кларінваль заявляв, що наступного року Бельгія теоретично могла б передати Україні від 2 до 4 винищувачів F-16.

Бельгіявійна в Україніросія окупантивинищувачіF-16

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