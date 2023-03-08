Міністри оборони ЄС в Стокгольмі обговорюють питання зброї для України
Міністр оборони України Олексій Резніков сьогодні, 8 березня, приймає участь у неформальній зустрічі з главами оборонних відомств країн Європейського Союзу у Швеції, під час якої буде обговорюватись питання надання Україні зброї.
Про це міністр оборони України, Олексій Резніков написав у Twitter.
"У Швеції розпочалося засідання міністрів оборони ЄС. Я щасливий бути тут. Ми будемо говорити про зброю, швидкість у прийнятті рішень і солідарність", - зазначив міністр.
"Підтримка сильна. Наші партнери з нами до перемоги," - підсумував міністр оборони України.