Міністри оборони ЄС в Стокгольмі обговорюють питання зброї для України

Резніков також бере участь у зустрічі.

Міністр оборони України Олексій Резніков сьогодні, 8 березня, приймає участь у неформальній зустрічі з главами оборонних відомств країн Європейського Союзу у Швеції, під час якої буде обговорюватись питання надання Україні зброї.

Про це міністр оборони України, Олексій Резніков написав у Twitter.

"У Швеції розпочалося засідання міністрів оборони ЄС. Я щасливий бути тут. Ми будемо говорити про зброю, швидкість у прийнятті рішень і солідарність", - зазначив міністр.

Він подякував міністру оборони Швеції Полю Джонсону та високому представнику Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель за організацію зустрічі.

"Підтримка сильна. Наші партнери з нами до перемоги," - підсумував міністр оборони України.