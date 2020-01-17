Міністри почали писати пости на підтримку Гончарука

"Я підтримую Олексія Гончарука. Всю нашу команду. Ті процеси, які запущені потрібно довести до розуму"

"Наш уряд перший за історію України, який не краде, не прийшов за квотами, і не має особистих цілей. Кожен день ми розгрібаємо безглуздий менеджмент попередніх команд в більшості сфер. Кожен день наша команда позбавляє джерел доходів злодіїв бюджету. За це прилітає. Жорстко. І це нормально. Ми не прийшли завойовувати політичні рейтинги. Ми прийшли з президентом зробити реальні зміни."

Члени Кабміну почали писати пости у соцмережі на підтримку прем’єра Олексія Гончарука, який 17 січня повідомив про свою відставку, повідомляє "Українська правда".

Джерело: пости віце-прем'єрів Дмитра Кулеби і Михайла Федорова, міністра освіти Ганни Новосад та міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксани Коляди, міністра розвитку економіки Тимофія Милованова у Faceboo

Пряма мова Кулеби: "Я поважаю рішення Олексія Гончарука. Це були 4,5 місяці, за які я вдячний президенту Володимиру Зеленському, парламенту і прем’єру. У складі команди я робив і станом на зараз роблю все, щоб країна змінювалася на краще… Це було супер насичено, відповідально, прикольно і важливо".

Пряма мова Федорова: "Наш уряд перший за історію України, який не краде, не прийшов за квотами, і не має особистих цілей. Кожен день ми розгрібаємо безглуздий менеджмент попередніх команд в більшості сфер. Кожен день наша команда позбавляє джерел доходів злодіїв бюджету. За це прилітає. Жорстко. І це нормально. Ми не прийшли завойовувати політичні рейтинги. Ми прийшли з президентом зробити реальні зміни.

Я підтримую Олексія Гончарука. Всю нашу команду. Ті процеси, які запущені потрібно довести до розуму".

Деталі: Федоров додав, що не тримається за посаду.

Про підтримку рішення прем’єра заявила і міністр освіти Ганна Новосад, вказавши, що "команда без довіри та взаємодії результатів не досягне".

Міністр у справах ветеранів, ТОТ та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда назвала команду Гончарука "класичним урядом технократів, без політичних амбіцій, без олігархічних шлейфів, без кулуарщини", де працювати "складно, але надзвичайно драйвово". Вона підтримала позицію прем’єра, додавши, що чекає рішення президента.

Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов заявив, що пишається тим, що йому довелося працювати з такими президентом, прем’єром, міністрами і підтримує Гончарука.

Також міністри у своїх постах заявили, що продовжують працювати до подальших рішень, "якими б вони не були".

Нагадаємо, що Гончарук написав заяву про відставку.