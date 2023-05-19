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ПОЛІТИКА

Міністри торгівлі Китаю та США зустрінуться наступного тижня – Reuters

19 травня 2023, 12:09
Міністри торгівлі Китаю та США зустрінуться наступного тижня – Reuters
Пекін каже, що відкритий до спілкування із США на всіх рівнях, але тільки на основі взаємної поваги.

Міністр торгівлі Китаю відвідає Сполучені Штати наступного тижня для переговорів із американською колегою. 

Про це заявив представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгю. США прагнуть до взаємодії з Пекіном, щоб відновити пошкоджені зв'язки, повідомляє Reuters.

Лю додав, що Пекін відкритий до спілкування зі Сполученими Штатами на всіх рівнях, але лише на основі взаємної поваги. Пізніше посольство Китаю заявило, що обидві сторони все ще обговорюють деталі планів.

Джерело Reuters повідомило, що міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао, як очікується, зустрінеться з міністеркою торгівлі США Джиною Раймондо у Вашингтоні наступного тижня перед поїздкою до Детройта на зустріч міністрів торгівлі країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Також Ван проведе переговори з торговим представником США Кетрін Тай у кулуарах цієї зустрічі, запланованої на 25-26 травня.

Вашингтон заявив про готовність до контактів на високому рівні з Китаєм, намагаючись стримати дедалі напруженіші відносини від переходу до конфлікту.

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван зустрівся минулого тижня у Відні з головним дипломатом Китаю Ван І. Обидві сторони визнали необхідність залишити позаду інцидент з китайською шпигунською кулею, який зіпсував відносини між країнами, повідомив високопоставлений американський чиновник.

Байден намагався провести телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, але жодна зі сторін не надала інформації про перспективи такої розмови або про можливість перенесення візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна.

Блінкен відклав заплановану на лютий поїздку після того, як США збили китайську повітряну кулю, що пролетіла над військовими об'єктами.

За його словами, Китай і США повинні реалізувати на практиці те, про що домовилися Сі та Байден під час їхньої останньої зустрічі в листопаді минулого року, і належним чином вирішувати такі важливі питання, як Тайвань, на який претендує Пекін.

У четвер, 18 травня, США і Тайвань узгодили торговельний пакт, що, ймовірно, розлютить Китай, який розглядає офіційну взаємодію острова з іншими країнами як порушення свого суверенітету.

"Китай відкритий до спілкування на всіх рівнях і до співпраці в різних сферах зі Сполученими Штатами, але тільки на основі взаємної поваги, рівності та взаємної вигоди", - заявив Лю.

Він додав, що США повинні працювати з Китаєм, щоб створити сприятливі умови для майбутньої взаємодії між президентами країн.

Деякі критики адміністрації Байдена, зокрема, законодавці-республіканці, ставлять під сумнів пропозиції США провести зустрічі з Китаєм на високому рівні, стверджуючи, що минулі десятиліття взаємодії не змогли змінити підхід Пекіна до питань торгівлі, безпеки та прав людини.

Блінкен, Раймондо і міністр фінансів США Джанет Єллен висловили зацікавленість у відвідуванні Китаю.

СШАКитайзустріч

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