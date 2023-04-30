Міністри цифровізації G7 узгодили п’ять принципів управління штучним інтелектом

Швидкі темпи розвитку ШІ підкреслили необхідність міжнародних стандартів для управління цією технологією.

Міністри цифрових технологій країн G7 узгодили п'ять принципів розвитку гнучких форм управління новими технологіями, такими як штучний інтелект, на тлі швидкого поширення використання чат-ботів на основі ШІ по всьому світу.

Про це повідомляє Kyodo.

Міністри, які в суботу, 29 квітня, розпочали дводенну зустріч у місті Такасакі в Японії, погодилися з нагальною потребою сприяти обговоренню стандартів відповідального використання ШІ.

П'ять принципів, серед яких верховенство права, дотримання законної процедури, демократії, поваги до прав людини та використання можливостей для інновацій будуть включені до спільного комюніке, яке опублікують наприкінці зустрічі.

"Хоча розвиток технологій штучного інтелекту може зробити діяльність уряду і приватного сектору більш ефективною і продуктивною, він може створити несподівані виклики для демократії", - заявив на відкритті конференції міністр цифрових технологій Японії Таро Коно.

Швидкі темпи розвитку ШІ підкреслили необхідність міжнародних стандартів для управління цією технологією, і багато країн посилили регулювання використання ChatGPT від OpenAI через побоювання щодо конфіденційності.

Але акцент Японії, яка зараз головує в G7, на потенційній користі генеративного ШІ означає, що Токіо поки що займає більш обережну позицію щодо регулювання, ніж уряди в Європі та США.

Минулого місяця Італія запровадила тимчасову заборону на використання ChatGPT, посилаючись на занепокоєння щодо несанкціонованого збору персональних даних, але згодом влада країни скасувала цю заборону.

Міністри G7 також мають намір прийняти план дій щодо сприяння відповідальному використанню штучного інтелекту, закликаючи до широкої участі зацікавлених сторін у розробці міжнародних стандартів.

Крім того, міністри цифрових технологій прагнуть створити міжнародну основу для вільного потоку даних на основі довіри - концепції, запропонованої Японією на щорічному саміті Всесвітнього економічного форуму в 2019 році для сприяння економічному зростанню в глобальному масштабі за рахунок вільного транскордонного потоку даних з довіреним, сумісним управлінням.

Очікується, що на завершенні зустрічі міністри також ухвалять окремий план дій щодо управління Інтернетом, який буде спрямований на вирішення таких питань, як фейкові новини та інші форми дезінформації, що спостерігалися, наприклад, під час вторгнення росії в Україну.

"Невиправдана агресивна війна росії проти України призвела до онлайн- та офлайн-атак на цифрову інфраструктуру, що ще раз нагадує нам про важливість стійкої цифрової інфраструктури та вільного і відкритого Інтернету", - заявив міністр внутрішніх справ і комунікацій Японії Такеакі Мацумото.

Міністри також обговорили побудову безпечної мережевої інфраструктури для підтримки країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою, а також сприяння співпраці з метою покращення зв'язку через підводні комунікаційні кабелі.

До G7 входять Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, США, Японія та ЄС. На зустріч також запрошені міністри Індії та Індонезії, які цього року приймають саміти G20.