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ПОЛІТИКА

Міністри ЄС домовились не пускати до Європи учасників агресії проти України

20 червня 2025, 09:17
Міністри ЄС домовились не пускати до Європи учасників агресії проти України
Фото: з вільного доступу
Заборона на в'їзд до Шенгенської зони для осіб, причетних до агресії, повинна залишатися в силі навіть після закінчення активних бойових дій, наполягають міністри.

Міністри внутрішніх справ країн Балтії, Північної Європи та Польщі, які зустрілися в Таллінні в четвер, у спільній заяві підтвердили плани блокування в'їзду до Шенгенської зони громадянам росії, які брали участь в агресії проти України.

Про це повідомляє ERR.

У зустрічі на високому рівні також взяли участь Магнус Бруннер, комісар Європейської комісії з питань внутрішніх справ та міграції, та представник прикордонного агентства ЄС Frontex.

"Є сотні тисяч російських громадян, які воювали проти незалежної європейської держави, і ми повинні зайняти дуже чітку позицію, що ці люди не можуть вільно подорожувати Шенгенською зоною – ми не будемо видавати їм посвідки на проживання, ми не будемо видавати їм візи, тому що вся ця група, яка вбивала і руйнувала там, становить дуже серйозну загрозу безпеці для всіх нас", – заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро.

Заборона на в'їзд до Шенгенської зони для осіб, причетних до агресії, повинна залишатися в силі навіть після закінчення активних бойових дій, наполягають міністри.

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