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Міністри ЄС готові до розчарування України з приводу "снарядного плану" — Reuters

24 квітня 2023, 11:41
Міністри ЄС готові до розчарування України з приводу
Сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба може висловити колегам з Євросоюзу розчарування через гальмування плану ЄС щодо закупівлі боєприпасів.

Кулеба виступатиме через відеозв'язок.

Про це пише Reuters.

Дипломати Європейського Союзу готові, що Кулеба може висловити невдоволення через гальмуванням спільної закупівлі артилерійських снарядів для України.

"Нездатність ЄС виконати своє власне рішення щодо спільної закупівлі боєприпасів для України викликає розчарування", заявляв Кулеба того тижня. 

План спільних закупівель це частина багатовекторної угоди Європейського Союзу щодо постачання Україні 1 млн артилерійських снарядів чи ракет протягом року.

Перша частина угоди передбачає виділення €1 млрд на відшкодування видатків урядів країн ЄС на відправлення Україні боєприпасів із наявних запасів. Цей пункт угоди запущений та працює і боєприпаси вже надходять до Києва.

Друга частина - фінансування на суму €1 млрд спільних закупівель ЄС і він ще не завершений.
КулебаЄСснарядний план

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