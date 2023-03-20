Міністри ЄС планують підписати документи про спільне виробництво боєприпасів – Міноборони Німеччини
Таку заяву зробив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус у Брюсселі.
Повідомляє інформагентство Укрінформ.
Головною темою зустрічі є спільне забезпечення України боєприпасами, сказав Борис Пісторіус.
"Настав час для конкретних кроків – обговорити фінансування, координацію і, зрештою, виробництво. Ми сьогодні підпишемо відповідні документи", - заявив міністр оборони.
На його думку, це буде новий спосіб кооперативних закупівель у Європі.
Німецький міністр оборони також наголосив, що діяти потрібно швидко, щоби Україна цього року отримала значні поставки боєприпасів. Він висловив сподівання на швидке нарощування виробництва і очікує до кінця березня отримати пропозиції від промисловості.
Пісторіус також наголосив на необхідності покращити рамкові регулювання у сфері оборонної промисловості та відкрити відповідний ринок для міжнародних партнерів.
"Переговори з деякими партнерами вже ведуться, зокрема з Нідерландами та Данією" - сказав Пісторіус.
Міністр оборони нагадав, що зараз у Німеччині понад 1000 українських військових проходять навчання - на танках Leopard, БМП Marder і системах ППО. За його словами, БМП вже на шляху в Україну.
Але постачання Україні літаків західного зразка не буде предметом сьогоднішнього обговорення, додав Борис Пісторіус.