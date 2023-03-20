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Міністри ЄС планують підписати документи про спільне виробництво боєприпасів – Міноборони Німеччини

20 березня 2023, 17:13
Міністри ЄС планують підписати документи про спільне виробництво боєприпасів – Міноборони Німеччини
Міністри оборони та закордонних справ Європейського Союзю на сьогоднішній зустрічі планують підписати документи щодо спільного виробництва боєприпасів.

Таку заяву зробив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус у Брюсселі.

Повідомляє інформагентство Укрінформ

Головною темою зустрічі є спільне забезпечення України боєприпасами, сказав Борис Пісторіус. 

"Настав час для конкретних кроків – обговорити фінансування, координацію і, зрештою, виробництво. Ми сьогодні підпишемо відповідні документи", - заявив міністр оборони.

На його думку, це буде новий спосіб кооперативних закупівель у Європі.

Німецький міністр оборони також наголосив, що діяти потрібно швидко, щоби Україна цього року отримала значні поставки боєприпасів. Він висловив сподівання на швидке нарощування виробництва і очікує до кінця березня отримати пропозиції від промисловості.

Пісторіус також наголосив на необхідності покращити рамкові регулювання у сфері оборонної промисловості та відкрити відповідний ринок для міжнародних партнерів. 

"Переговори з деякими партнерами вже ведуться, зокрема з Нідерландами та Данією" - сказав Пісторіус.

Міністр оборони нагадав, що зараз у Німеччині понад 1000 українських військових проходять навчання - на танках Leopard, БМП Marder і системах ППО. За його словами, БМП вже на шляху в Україну.

Але постачання Україні літаків західного зразка не буде предметом сьогоднішнього обговорення, додав Борис Пісторіус.

ЄСУкраїнабоєприпасиПісторіус

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