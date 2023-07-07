Матеріали:
Теми:

Міністри юстиції G7 підтвердили підтримку розслідування воєнних злочинів росіян в Україні

07 липня 2023, 17:39
Міністри юстиції G7 підтвердили підтримку розслідування воєнних злочинів росіян в Україні
Вони також домовилися про блокування активів рф, доки москва не компенсує Києву збитки, завдані вторгненням.

Міністри юстиції країн G7 під час зустрічі у п'ятницю, 7 липня, підтвердили прихильність співпраці для підтримки розслідування воєнних злочинів, скоєних під час війни проти України.

Про це повідомляє Kyodo.

У комюніке, прийнятому на зустрічі в Токіо, міністри юстиції G7 також домовилися про блокування російських активів доти, доки росія не компенсує Києву збитки, завдані вторгненням, і пообіцяли підтримувати зусилля України з відновлення та проведення антикорупційних реформ.

Серед інших зобов'язань, прийнятих на зустрічі, – продовження просування спільних фундаментальних цінностей у міжнародному співтоваристві, таких як верховенство права, а також захист прав і гідності жінок і сексуальних меншин.

Зустріч G7 відбулася в той час, коли українська влада та Міжнародний кримінальний суд розслідують воєнні злочини військ рф під час повномасштабної війни проти України, розпочатої росією в лютому 2022 року.

Серед звинувачень - насильницька депортація дітей з тимчасово окупованих районів до росії, у зв'язку з якою МКС видав ордер на арешт глави кремля владіміра путіна.

У комюніке йдеться, що міністри юстиції G7 продовжать співпрацювати з Україною, щоб забезпечити притягнення до відповідальності причетних до жорстоких злочинів, скоєних в ході війни рф проти України.    

Міністри Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, США, Японії та ЄС також пообіцяли, що російські суверенні активи в юрисдикціях G7 "залишатимуться замороженими" доти, доки москва не компенсує збитки, яких вона завдала Україні.

З початку війни країни G7 засудили росію і запровадили проти неї жорсткі економічні санкції, такі як заморожування активів, спрямовані проти утіна і російських банків.

У комюніке також повідомляється про план створення робочої групи для обміну інформацією щодо поточних і запланованих антикорупційних ініціатив Києва за координації Японії, яка цього року головує в G7.

війна в Українівоєнні злочиниросія окупантипідтримка УкраїниG-7

Останні матеріали

У зовнішній політиці нові популісти = старі занепадники. Слід триматися стратегії Рейгана – Hudson Institute
Політика
У зовнішній політиці нові популісти = старі занепадники. Слід триматися стратегії Рейгана – Hudson Institute
Переклад iPress – 07 липня 2023, 15:45
Йде неухильне знищення російської оперативної системи. Як ЗСУ відріжуть ворогу мозок від кінцівок – генерал-майор Мік Раян
Cуспільство
Йде неухильне знищення російської оперативної системи. Як ЗСУ відріжуть ворогу мозок від кінцівок – генерал-майор Мік Раян
Переклад iPress – 07 липня 2023, 11:21
Цікава американська винятковість. Колишні чиновники США провели таємні переговори про Україну з обслугою путіна – NBC News
Політика
Цікава американська винятковість. Колишні чиновники США провели таємні переговори про Україну з обслугою путіна – NBC News
Переклад iPress – 07 липня 2023, 08:21
Стати Україною чи Гонконгом. Який вибір зробить Тайвань? – Wall Street Journal
Політика
Стати Україною чи Гонконгом. Який вибір зробить Тайвань? – Wall Street Journal
06 липня 2023, 17:02
Чи втримає Швейцарія нейтралітет. Її спокій насичений шпигунами росії та Китаю – Майкл Шерідан
Політика
Чи втримає Швейцарія нейтралітет. Її спокій насичений шпигунами росії та Китаю – Майкл Шерідан
06 липня 2023, 12:22
США можуть зробити більше, щоб допомогти Україні виграти війну. Уроки Афганістану нагадує експерт ЦРУ часів протистояння СРСР – Associated Press
Політика
США можуть зробити більше, щоб допомогти Україні виграти війну. Уроки Афганістану нагадує експерт ЦРУ часів протистояння СРСР – Associated Press
Переклад iPress – 06 липня 2023, 08:41
Український контрнаступ: потрібно трохи терпіння і перемога неминуча. Все інше – дика нісенітниця – Томас Тайнер
Політика
Український контрнаступ: потрібно трохи терпіння і перемога неминуча. Все інше – дика нісенітниця – Томас Тайнер
Переклад iPress – 05 липня 2023, 15:03
росіяни тренувалися бомбити острів Готланд. Шведські військові в цей час мали великодні вихідні – Едвард Лукас
Політика
росіяни тренувалися бомбити острів Готланд. Шведські військові в цей час мали великодні вихідні – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 липня 2023, 12:08
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється