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Міністри закордонних справ Данії та Чехії приїхали на Донбас

Клімкін повіз своїх колег на КПВВ "Гнутове"
Міністри закордонних справ Данії та Чехії в п'ятницю приїхали на Донбас в супроводі голови МЗС України Павла Клімкіна.
Міністри закордонних справ Данії та Чехії приїхали на Донбас Фото: twitter.com/PavloKlimkin

Андерс Самуельсен, Томаш Петршичек і Клімкін на вертольоті прилетіли в Маріуполь, повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко, інформує LB.ua.


Фото: twitter.com/PavloKlimkin

 


Фото: twitter.com/PavloKlimkin

Після цього Клімкін повіз своїх європейських колег на КПВВ "Гнутове".

Нагадаємо, міністри закордонних справ Польщі, Литви, Латвії та Естонії не змогли потрапити в Маріуполь через негоду.

 
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29 01 2019 14:15
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