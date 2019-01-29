Міністри закордонних справ Данії та Чехії приїхали на Донбас Клімкін повіз своїх колег на КПВВ "Гнутове"

Міністри закордонних справ Данії та Чехії в п'ятницю приїхали на Донбас в супроводі голови МЗС України Павла Клімкіна.

Фото: twitter.com/PavloKlimkin

Андерс Самуельсен, Томаш Петршичек і Клімкін на вертольоті прилетіли в Маріуполь, повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко, інформує LB.ua.

Фото: twitter.com/PavloKlimkin

Фото: twitter.com/PavloKlimkin Після цього Клімкін повіз своїх європейських колег на КПВВ "Гнутове". Нагадаємо, міністри закордонних справ Польщі, Литви, Латвії та Естонії не змогли потрапити в Маріуполь через негоду.

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