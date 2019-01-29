ПОЛІТИКА НОВИНИМіністри закордонних справ Данії та Чехії в п'ятницю приїхали на Донбас в супроводі голови МЗС України Павла Клімкіна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міністри закордонних справ Данії та Чехії приїхали на Донбас
Клімкін повіз своїх колег на КПВВ "Гнутове"
Фото: twitter.com/PavloKlimkin
Андерс Самуельсен, Томаш Петршичек і Клімкін на вертольоті прилетіли в Маріуполь, повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко, інформує LB.ua.
Фото: twitter.com/PavloKlimkin
Фото: twitter.com/PavloKlimkin
Після цього Клімкін повіз своїх європейських колег на КПВВ "Гнутове".
Нагадаємо, міністри закордонних справ Польщі, Литви, Латвії та Естонії не змогли потрапити в Маріуполь через негоду.
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29 01 2019 14:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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