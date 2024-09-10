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ПОЛІТИКА

Міністри закордонних справ України та Австралії обговорили оборонну підтримку

10 вересня 2024, 19:43
Міністри закордонних справ України та Австралії обговорили оборонну підтримку
джерело president.gov.ua
Глава МЗС України зауважив, що Україна раніше вже отримувала допомогу від Австралії.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонну розмову зі своєю колегою з Австралії Пенні Вонг. Вони обговорили можливу допомогу ЗСУ.

Про це він написав у Twitter.

Глава МЗС України зауважив, що Україна раніше вже отримувала допомогу від Австралії. Однак за його словами, надаючи Києву вже виведену з балансу військову техніку партнери економлять власні ресурси, а Україна таким чином підвищує свою обороноздатність.

"Під час телефонної розмови з Пенні Вонг я подякував Австралії за підтримку та поінформував свою колегу про наші пріоритетні оборонні потреби. Австралійські Bushmaster довели свою ефективність на полі бою, і ми маємо намір розширювати нашу співпрацю щодо цих та інших броньованих машин", - написав Сибіга.

Він також зауважив, що окрім військової допомоги, Україна зацікавлена у списаному обладнанні, у тому числі у великій кількості вже списаної бронетехніки, та інших зразків.

Bushmaster - це австралійський бронеавтомобіль, розроблений компанією Thales Australia для транспортування військ у бойових умовах. Він забезпечує високий рівень захисту від мін і балістичних загроз, може перевозити до 10 осіб та обладнаний для ведення бойових дій в умовах складної місцевості.

Bushmaster має добру прохідність, оснащений різними видами озброєння та використовується для транспортних, розвідувальних і бойових місій. Однак він найменш захищений транспортер австралійської армії, хоча його захист повинен протистояти 5,56-мм і 7,62-мм кулям, уламкам гранат, набоїв та вибуху міни з 6 кг вибухової речовини.

АвстраліяМЗС Українипідтримка України

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