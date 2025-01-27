Міністри закордонних справ ЄС погодилися продовжити санкції проти рф

Обмежувальні заходи будуть чинними ще пів року з 31 січня.

Міністри закордонних справ Євросоюзу погодилися продовжити санкції проти росії, термін яких збігає 31 січня.

Про це в соцмережі X повідомила дипломатка Євросоюзу Кая Каллас.

Продовження санкцій було під загрозою через позицію Угорщини, чий прем'єр-міністр Віктор Орбан хотів спочатку дочекатися інавгурації нового президента США, аби дізнатися ставлення до антиросійських обмежувальних заходів. Оскільки Дональд Трамп після вступу на посаду відкрито пригрозив росіянам ще більшими санкціями, якщо ті не почнуть переговори про завершення війни, Будапешт дещо пом'якшив свою риторику.

Сьогодні угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто сказав , що згода його країни “залежить від того, чи надасть Європейська комісія гарантії того, що вона займе певну позицію у майбутньому, коли виникне загроза енергетичній безпеці держави-члена”.

За даними Reuters, Єврокомісія хоче провести з Україною обговорення транзиту газу до Європи і готова залучити до цього Угорщину і Словаччину. Саме ці дві країни вимагали продовження транзиту російського газу, який Україна припинила 1 січня.