Мінісукні: право на красу та впевненість

Міні з’явилось як прояв бунтівної молодіжної культури в 60-ті роки минулого сторіччя у Лондоні. Це було ознакою сексуальної свободи та бажанням молоді кардинально відрізнятись від покоління своїх батьків. Мініспіднички стали тим підривним зарядом, що розворушив консервативне повоєнне суспільство. Покоління, що роками придушувало свої емоції та не дозволяло собі яскраві кольори чи рюші, з обуренням дивилось на молодих дівчат у міні.

Своє друге життя міні сукні отримали у 80-ті роки XX століття. Вони були всюди: на вулицях, дискотеках, навіть в офісах. Тепер міні сприймається як норма, а сукні такої довжини можна придбати в інтернет-магазині українського бренду THE LACE. Це моделі з легкої тканини: мусліну чи трикотажу. Вони мають різні фасони та знадобляться для будь-яких заходів.

Правила вибору

Гарну фігуру, що відповідає усім прийнятим стандартам краси, не гріх продемонструвати, та навіть похизуватись. Ніщо краще не підкреслить спокусливі вигини, ніж мінісукня облягаючого крою. Дизайнери рекомендують вибирати вбрання та носити його за такими правилами:

• річ повинна бути по розміру — не мала й не велика, тобто ідеально сидіти по фігурі;

• якщо сукня облягає тіло, то білизна не має виділятись, тут будуть потрібні безшовні вироби кольору беж;

• одяг має демонструвати тільки те, що власниця бажає показати, та приховувати усе зайве (білизну, інтимні частини).

Простіше буде вибрати сукню міні вільного крою. Фасони А-силуету, футляр або сукня-сорочка не потребують особливої уваги до білизни. Ці повсякденні речі можна комбінувати з кросівками та кедами й почуватись комфортно.

Кому пасують сукні міні?

Такі моделі найгарніше пасують дівчатам стрункої статури, що мають гарні ноги. Але щоб образ був гармонійним та без вульгарності, треба врахувати кілька важливих моментів:

• володаркам широких плечей варто відмовитись від лямок;

• тоненьку талію додатково підкреслить широкий пояс;

• вільний крій або завищена лінія талії приховає невеликий живіт;

• занадто худі або трохи повні руки маскує рукав 3/4.

Сукні міні дуже доречні в літню спеку, вони ідеальні на відпочинку на морських курортах, як пляжний варіант. Біла тканина звабливо виділяє ніжну засмаглу шкіру. Вечірні варіанти в соковитих кольорах привернуть увагу до своєї власниці на вечірках. Мінісукні здатні вигідно підкреслити жіночу красу.