Мінкульт не рекомендує Києво-Печерській Лаврі продовжувати оренду храмів для УПЦ МП

31 грудня спливає угода про оренду Успенського та Трапезного соборів Українською православною церквою. Оренду вирішили не продовжувати

Міністерство культури та інформаційної політики не рекомендувало музею Києво-Печерській Лаврі продовжувати угоду з УПЦ московського патріархату з оренди двох соборів, повідомив очільник міністерства Олександр Ткаченко, передає Суспільне.

Оренда закінчується 31 грудня. Надалі там не проводитимуть богослужінь, доки урядова комісія не завершить перевірки стосовно використання майна Лаври, додав Ткаченко.

У коментарі Суспільному речник УПЦ МП митрополит Климент заявив, що церкву про це не інформували, а адміністрація Лаври відмовила в продовженні оренди.

В Успенському і Трапезному соборах Києво-Печерської Лаври не проводитимуть богослужіння до закінчення перевірок міжвідомчої урядової комісії. У святинях не зможе правити жодна з конфесій.

Про це в етері Національного маратону сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

31 грудня спливає угода про оренду Успенського та Трапезного соборів Українською православною церквою. Оренду вирішили не продовжувати.

"Ми рекомендували не продовжувати угоду. Наказувати це робити не можемо. Створена міжвідомча урядова комісія стосовно вивчення питання використання майна Лаври. З огляду на те, що на Верхній Лаврі угода (про оренду — ред.) закінчується, допоки перевірку не завершать, таке використання (для богослужінь — ред.) унеможливлюється", — каже Ткаченко.

Водночас у коментарі Суспільному голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ Митрополит Климент сказав: не знав про те, що не зможуть продовжити договір на оренду двох соборів. Їм не повідомляли.

"Ми подали заяву щодо того, щоб продовжити договір на наступний рік. У відповідь адміністрація (національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" — ред.) сказала, що їм дана вказівка ні з ким не продовжувати договір оренди", — каже Митрополит Климент.

Зараз Українська православна церква звернулась до юристів. Останню службу в соборах зможуть відправити 31 грудня.

Нагадаємо, 15 листопада СБУ відкрила кримінальне провадження щодо співів із прославлянням росії під час богослужіння у Києво-Печерській Лаврі. Спів містить рядки "Звон плывёт, плывёт над россиею, пробуждается матушка – Русь".

Згодом працівники СБУ перевірили монастир УПЦ МП на Закарпатті, у якому чорниці закликали до "пробудження матушки Русі". В СБУ заявили, що знайшли там пропагандистські матеріали, авторства російських діячів і видані російськими друкарнями. У церкві УПЦ МП в Івано-Франківську правоохоронці знайшли антиукраїнську агітаційну літературу. Ще в трьох областях у єпархіях УПЦ МП виявили кремлівські методички та нацистську символіку.

2 грудня президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих з росією. Впродовж двох місяців на розгляд Ради мають внести відповідний законопроєкт. У рішенні йдеться, що РНБО доручила правоохоронцям "активізувати заходи з виявлення підривної діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України".

Увечері 2 грудня Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир Православної церкви України (ПЦУ).