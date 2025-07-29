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Над мінськом знищили безпілотник – Міноборони білорусі

29 липня 2025, 14:12
Над мінськом знищили безпілотник – Міноборони білорусі
Мінськ. Фото: landsofplanet.com
Дрон упав у житловому районі столиці бр.

Міністерство оборони білорусі заявило, що в ніч на 29 липня сили ППО країни збили безпілотник у повітряному просторі мінська.

Про це повідомило білоруське оборонне відомство.

За офіційною інформацією, близько 02:00 було виявлено "неопізнану повітряну ціль", яку згодом ідентифікували як безпілотний літальний апарат.

"Внаслідок застосування засобів радіоелектронної боротьби о 02:33 БпЛА впав у районі будинку №72 на вулиці Матусевича в Мінську. Постраждалих немає", - заявили в Міноборони.

Через інцидент білоруська сторона анонсувала додаткові заходи з посилення контролю над повітряним простором країни.

Крім того, вчора на територію країни з білорусі залетів російський безпілотник.

 

БілорусьМінськвійна

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