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Міноборони допустило для експлуатації в ЗСУ квадрокоптер "Батон-Оптик"

29 травня 2025, 15:33
Міноборони допустило для експлуатації в ЗСУ квадрокоптер
Фото: Міноборони
Залежно від комплектації він споряджається сутінковою або тепловізійною камерами.
Міністерство оборони кодифікувало безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва "Батон Оптик", здатні виконувати завдання у складних погодних умовах.
 
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
 
"Квадрокоптер обладнаний високопродуктивними двигунами, ємнісним акумулятором і оптоволоконним каналом управління. Потужності бойового заряду дрона достатньо для ураження тактичних автомобілів, вогневих позиції та складів боєприпасів ворога. Ці дрони здатні виконувати завдання у складних погодних умовах", - йдеться у повідомленні.
 
Залежно від комплектації безпілотники "Батон Оптик" споряджаються сутінковою або тепловізійною камерами.
міноборонидронивійна в Україніросія окупанти

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