Міноборони допустило для експлуатації в ЗСУ квадрокоптер "Батон-Оптик"
29 травня 2025, 15:33
Фото: Міноборони
Залежно від комплектації він споряджається сутінковою або тепловізійною камерами.
Міністерство оборони кодифікувало безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва "Батон Оптик", здатні виконувати завдання у складних погодних умовах.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
"Квадрокоптер обладнаний високопродуктивними двигунами, ємнісним акумулятором і оптоволоконним каналом управління. Потужності бойового заряду дрона достатньо для ураження тактичних автомобілів, вогневих позиції та складів боєприпасів ворога. Ці дрони здатні виконувати завдання у складних погодних умовах", - йдеться у повідомленні.
Залежно від комплектації безпілотники "Батон Оптик" споряджаються сутінковою або тепловізійною камерами.